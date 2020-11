Inter-Torino: i granata comunicano un altro positivo al COVID-19

Torino Logo

Altra assenza in vista di Inter-Torino di domani pomeriggio. I granata hanno appena annunciato un altro positivo al COVID-19 in seguito ai controlli effettuati dopo la sosta per le Nazionali

Inter-Torino di domani pomeriggio perde un altro giocatore nelle fila degli ospiti. Il Torino ha comunicato di aver riscontrato un altro caso di positività in rosa. Non è stato comunicato il nome, ma dal comunicato si evince che si tratta di un giocatore di rientro dalla sua nazionale.

IL COMUNICATO

Il Torino Football Club comunica che, nel corso dei costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore – reduce dagli impegni della sua Nazionale – che al rientro a Torino era risultato negativo al tampone molecolare di controllo. Il tesserato, asintomatico, è già stato posto in isolamento dal gruppo squadra.

