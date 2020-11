Eriksen sempre piÃ¹ lontano dall’Inter? Le possibilitÃ  del danese – SM

Eriksen sempre più lontano dall’Inter? Le possibilità del danese – SM

Condividi questo articolo

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Christian Eriksen sembra essere sempre più lontano dall’Inter. Antonio Conte non lo vede nelle gerarchie e il suo futuro nerazzurro è sempre più incerto

Nell’Inter che si appresta a iniziare un ciclo di fuoco, domani in campo contro il Torino e poi mercoledì in Champions League contro il Real Madrid, sembra esserci sempre meno Christian Eriksen. Il centrocampista danese come noto non si è mai adattato e non è mai entrato in sintonia col gioco di Conte. Nonostante l’appoggio di Romelu Lukaku (leggi qui) non sembra esserci molto spazio per l’ex Tottenham. Secondo “Sport Mediaset” Eriksen non è sicuro di un posto nemmeno domani contro il Torino con le assenze di Sensi e Brozovic. Si fa quindi più possibile l’ipotesi della cessione a gennaio.