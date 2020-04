Fase 2: le date. Negozi, poi bar e ristoranti. Conte: “Nessun liberi tutti”

Fase 2 ancora in fase di studio e con la massima prudenza possibile. E’ chiaro Giuseppe Conte nella cabina di regia con Regioni e enti locali, come riporta l’ANSA. Ipotesi sempre più precise per quanto riguarda le riaperture a partire dal 4 maggio

RIAPERTURE GRADUALI – Giuseppe Conte apre alla fase 2 dal 4 maggio, ma con la massima cautela: «La revisione delle misure di distanziamento sociale non significa un ‘liberi tutti’, ma non possiamo chiudere i cittadini in casa per sempre. L’allentamento delle misure restrittive in maniera indiscriminata sarebbe da irresponsabili». Allo stesso tempo, emergono importanti novità per le riaperture. Dal 4 maggio non dovrebbero ripartire da subito negozi, bar e ristoranti, a parte eccezioni per il servizio da asporto. Alcune ipotesi parlano di un’apertura dei negozi l’11 maggio e di bar e ristoranti dal 18 maggio.