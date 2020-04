Coronavirus, Italia e quarantena: nuovo calo. Fase 2, primi dettagli: pronti?

Coronavirus, Italia e quarantena – 22 aprile: per il terzo giorno consecutivo calano i contagi (qui il bollettino). Allo stesso tempo si registra il nuovo record di guariti. Continuano i colloqui politici e inevitabilmente sanitari sulla fase 2: ecco i primi dettagli

Coronavirus, Italia e quarantena: dati positivi, record guariti

La corsa del Covid-19 nel nostro Paese è sempre più lenta. Nelle ultime 24 ore, è stato confermato il trend degli ultimi due giorni: continuano a scendere i contagi. Sono, infatti, 10 in meno rispetto a ieri e quindi continua la discesa. Il lieve diminuzione le vittime, ma abbastanza stazionarie rispetto ai dati degli ultimi giorni: incremento di 437 nelle ultime 24 ore. Importante aumento dei guariti: sono quasi tremila, nuovo record.

Coronavirus: fase 2 al vaglio, ma grande clima di prudenza

Sono giorni cruciali per decidere quando e come allentare le misure restrittive che hanno costretto in casa milioni di italiani. In particolare, dal 4 maggio dovrebbe iniziare la fase 2, ma non per tutti. Dovrebbe inizialmente riguardare al massimo 2,7 milioni di lavoratori, secondo quanto riferisce Colao. E’ stata anche avanzata una proposta per permettere gli spostamenti intraregionali. Bisognerà farsi trovare pronti: prudenza e gradualità sembrano le parole d’ordine per questo processo.