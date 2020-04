Vertonghen: “Italia opzione, imparo una nuova lingua! Ecco cosa voglio”

Condividi questo articolo

Vertonghen è al centro dei rumors di mercato (qui le ultime sul suo futuro), visto il contratto in scadenza a fine stagione. Il difensore interessa molto all’Inter in Italia e il centrale non chiude all’ipotesi italiana. Di seguito le sue dichiarazioni in un’intervista sul canale YouTube Play Sports Kot

CONTRATTO, INTER E FUTURO – Jan Vertonghen apre a un arrivo in Italia, occhio all’Inter: «Voglio firmare con il club giusto. Potrebbe essere il Tottenham o un altro club. Deve essere un club con ambizione. Voglio giocare in Europa, poiché la Nazionale è importante per me. Voglio giocare in Europa e imparare un’altra lingua. Spagna e Italia sono opzioni. E anche la durata del contratto avrà un ruolo decisivo».

Fonte: Goal.com