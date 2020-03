Coronavirus, l’ex portiere Rustu Reçber ricoverato in ospedale

Rustu Reçber, celebre ex portiere turco con un passato anche nel Barcellona, è ricoverato in ospedale a seguito di positività al Coronavirus. A riportarlo è la moglie Isil sul suo account ufficiale Instagram.

RICOVERO – Rustu Reçber è stato un celebre portiere della Turchia (terzo ai Mondiali del 2002) e in carriera ha vestito le maglie di Antalyaspor, Fenerbahçe, Barcellona e Besiktas. Ritiratosi nel 2012, ora deve sfidare il Coronavirus: la moglie Isil, sul suo account Instagram, ha annunciato la positività dell’ex giocatore. Rustu si trova ora in ospedale, ricoverato a seguito di positività e di rapido sviluppo dei sintomi. Di seguito il post della moglie: “Buonanotte, vorrei dare buone notizie parlando in maniera trasparente, ma purtroppo mio marito Rustu è stato ricoverato in ospedale con la diagnosi di Coronavirus. Siamo scioccati dai sintomi rapidi che si sono sviluppati improvvisamente. La mia unica richiesta è che si possa avere un po’ di rispetto in questo momento: nei test svolti io e i miei figli siamo risultati negativi, solo Rustu è positivo. Per questo motivo stiamo a casa, in ospedale non c’è permesso di vederlo. La cosa più difficile è non poter stare con lui, spero che tutto questo passi molto presto”.