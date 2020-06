Coronavirus, Italia e quarantena: Lombardia x4. Ufficiali le 5 sostituzioni

Condividi questo articolo

Coronavirus, Italia e quarantena – 5 giugno: i dati di oggi (qui il bollettino) evidenzia una netta risalita dei casi in Lombardia, dipendente anche dall’alto numero di tamponi effettuati. Verso la ripresa del calcio: ufficiali le 5 sostituzioni in Serie A e Coppa Italia

Coronavirus, Italia e quarantena: nuovo aumento dei casi in Lombardia

I dati molto positivi di ieri non sono confermati nella giornata di oggi. Netto aumento di nuovi positivi in Lombardia (+402 solo in questa regione), alla luce di più di 20mila tamponi effettuati. Ieri i nuovi casi erano solo 84. In Italia i tamponi positivi sono complessivamente 518: il 77,6% quindi è stato rilevato nella sola Lombardia. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 85.

Coronavirus: ufficiali le 5 sostituzioni. Risorsa o nuova arma?

La FIGC ha ufficialmente abilitato le 5 sostituzioni in via temporanea, seguendo la delibera dell’IFAB. Il Coronavirus e la ripresa del calcio hanno portato necessarie modifiche nel modo di calendarizzare i match e le loro stesse regole. Nelle prossime settimane, infatti, ci aspetta un calcio frenetico e continuo: si giocherà praticamente ogni tre giorni, impossibile non affidarsi a rotazioni o cambi. Quella che parte come una risorsa, si evolverà necessariamente in arma da gestire al meglio per gli allenatori. Infortuni, scelte e gestione dei cambi saranno argomenti decisivi per raggiungere gli obiettivi stagionali.