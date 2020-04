Coronavirus, bollettino 21 aprile: le ultime su contagi, decessi e guarigioni

Coronavirus in Italia, ecco la situazione a martedì 21 aprile 2020. Il punto stampa da parte del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, da sabato 18 aprile si tiene soltanto il lunedì e il giovedì. Negli altri giorni i dati relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia sono comunque aggiornati alle ore 18. Ecco quelli odierni.

DATI MARTEDÌ 21 APRILE – In Italia gli attualmente positivi al Coronavirus sono 107.709. Nelle ultime ventiquattro ore hanno perso la vita 534 persone, per un totale di 24.648. 2.723 sono invece i dimessi/guariti, per un totale di 51.600. Diminuiscono ancora i ricoverati in Terapia Intensiva: 2.471 (-102). 24.134 persone sono ricoverate con sintomi, -772 pazienti rispetto a ieri. 81.104 persone, pari al 75% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. I casi totali di Coronavirus sono 183.957, con un incremento di 2.729 rispetto alla giornata di ieri. Di seguito il bollettino.