Pistocchi ricorda Calciopoli: “Chievo-Inter 2002, basta questo per capire”

L’Inter perse in maniera clamorosa lo Scudetto della stagione 2001/2002, culminata con il drammatico 5 maggio. Un finale amaro, al quale però si è arrivati anche a causa di una serie di episodi arbitrali discutibili. Su tutti, la direzione arbitrale della trasferta a Verona contro il Chievo, terminata 2-2 tra le polemiche nerazzurre. Il giornalista Maurizio Pistocchi, su Twitter, ricorda quella giornata di 18 anni fa

PER NON DIMENTICARE – “Il 21 aprile 2002 successe che in Chievo-Inter, dopo aver annullato un gol a Ronaldo per fuorigioco inesistente, l’arbitro De Santis non fischiasse il calcio di rigore per questo abbraccio di D’Anna a Ronaldo. Basta questo per capire cosa succedeva in quegli anni”. Maurizio Pistocchi riapre così il tema Calciopoli, sottolineando le ombre di quella partita nel finale di stagione. Due punti persi che sarebbero poi costati carissimo agli uomini di Hector Cuper. Di seguito il tweet senza peli sulla lingua del noto giornalista.