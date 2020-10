Coronavirus, allarme in casa Lazio? Tanti gli assenti alla rifinitura

Simone Inzaghi Lazio-Bologna

La Lazio si presenta decimata alla rifinitura: pochi giocatori scesi in campo e timore crescente per possibili casi di contagio da Coronavirus

COVID – Come riportato da “SportMediaset”, nella giornata di martedì mattina in casa Lazio si sono presentati solo 12 giocatori della Prima Squadra per la rifinitura. Per la precisione non sono scesi in campo Luis Alberto, Immobile, Pereira, Leiva, Lazzari, Cataldi, Luiz Felipe, Djavan Anderson, Strakosha, Armini, oltre a Escalante, già sicuro assente per in problema muscolare occorso con il Bologna. Fiato sospeso in vista della partita di Champions League contro il Bruges a causa di possibili casi di contagio da Covid. In questo senso, al momento non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale né diagnosi o prognosi dei calciatori da parte della società capitolina. Il timore è possano esserci casi. In giornata i risultati dei tamponi.

