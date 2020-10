Shakhtar Donetsk-Inter, Conte vara formazione “muscolare” – Sky

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Shakhtar Donetsk-Inter andrà in scena questa sera alle ore 18:55. Antonio Conte, a poche ore dalla partita, è alle prese con le ultime scelte. Potrebbe presentarsi a Kiev con una formazione “muscolare”. Le ultime da Andrea Paventi in collegamento su “Sky Sport”

FORMAZIONE – Shakhtar Donetsk-Inter è in programma questa sera alle 18:55. L’Inter punta a ripetere la performance che le ha permesso, ad agosto, di vincere agevolmente contro la formazione ucraina. Per farlo, Antonio Conte, dovrebbe affidarsi ad un Inter “muscolare”, soprattutto a centrocampo. In porta spazio ad Handanovic, difesa che dovrebbe vedere il ritorno di Stefan de Vrij al centro, con D’Ambrosio e Bastoni confermati ai lati. A centrocampo pronti Brozovic, Vidal e Barella, che dovrebbe disimpegnarsi nel ruolo di trequartista. Sugli esterni dovrebbero agire Hakimi ed uno tra Young, tornato a disposizione, e Perisic. In attacco confermata la coppia Lautaro Martinez-Lukaku. A riportarlo Andrea Paventi per “Sky Sport”