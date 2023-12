Zielinski, l’Inter vuole l’alter ego di Mkhitaryan: i piani post rinnovo – TS

Henrikh Mkhitaryan vicino al rinnovo di contratto con l’Inter. Ma il club nerazzurro pensa anche a un’alternativa in più per Simone Inzaghi: Piotr Zielinski. Il punto della situazione da TuttoSport.

RINNOVO – Henrikh Mkhitaryan è sempre più vicino all’ufficialità del suo rinnovo di contratto con l’Inter. Il centrocampista armeno, in scadenza il 30 giugno del 2024, prolungherà fino all’anno successivo, a circa 3.9 milioni di euro (lo stesso stipendio attuale), con la possibilità di estendere l’accordo per un’altra stagione. L’intesa fra il giocatore e la dirigenza nerazzurra è stato già trovato a livello verbale, ora si tratta solo di metterlo per iscritto. E verrà fatto a breve, in modo da sistemare qualsiasi particolare burocratico al più presto. Nonostante sia vicino a compiete 35 anni, Mkhitaryan sembra essere uno dei calciatori più in forma di Appiano Gentile e al quale Simone Inzaghi non riesce proprio mai a rinunciare. Tanto che per l’allenatore nerazzurro non sarebbe per niente male poter contare anche sul calciatore suo alter ego come Piotr Zielinski.

IDEA – Stando a quanto riposta l’edizione odierna di TuttoSport, l’Inter continua a tenere sotto controllo la situazione del polacco, che viene reputato uno dei profili migliori in termini di forza e costo. Il centrocampista sarebbe perfetto, infatti, per dare a Inzaghi un’alternativa in più e per far rifiatare Mkhitaryan. In questo momento la dirigenza nerazzurra non sferra nessun colpo ma si limita ad osservare ciò che accade fra il polacco e il Napoli. Intanto, il club partenopeo potrebbe rilanciare, e gli agenti del calciatore sfruttare l’interesse dell’Inter per ottenere una proposta migliore.

Fonte: Tutto Sport – Simone Togna