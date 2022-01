Zhang a cena coi dirigenti dell’Inter, ma niente mercato. Almeno non ora – Sky

Zhang oggi è tornato ad Appiano Gentile, dove mancava dalla scorsa stagione, e ha cenato coi principali dirigenti dell’Inter e Inzaghi (vedi articolo). Marchetti, nell’ultima edizione di Sky Sport 24, precisa però come non si sia parlato di mercato.

ALTRE DISCUSSIONI – Il ritorno del presidente non prevede un’accelerata a livello di acquisti, almeno per l’immediato. È quanto afferma il giornalista Luca Marchetti riepilogando gli eventi avvenuti oggi: «Il presidente Steven Zhang è stato oggi ad Appiano Gentile agli allenamenti dell’Inter, ha cenato coi dirigenti. Non si è parlato di mercato, perché non deve fare nulla: sta pensando a quello in prospettiva».