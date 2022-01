Serie A con 5000 spettatori, per l’Inter due partite. Una senza tifosi in ospiti

La Serie A dal prossimo 5 gennaio avrà un massimo di cinquemila spettatori (vedi articolo). Per l’Inter si tratta di avere due partite con la capienza ridotta e una senza tifosi ospiti: ecco quali.

LA RIDUZIONE – La Lega Serie A, per tutte le sue competizioni, riduce il limite massimo di spettatori a cinquemila dal 15 gennaio al 5 febbraio. Questo significa che la Supercoppa Italiana di mercoledì prossimo, Inter-Juventus, è salva: si giocherà col 50% di capienza, poco meno di quarantamila persone. Idem Inter-Lazio domani. Ci sono però due partite in casa con presenze ridotte: quella con l’Empoli di Coppa Italia di mercoledì 19 gennaio (ore 21) e quella di Serie A contro il Venezia di sabato 22 (ore 18). Un’altra restrizione autoimposta oggi riguarda il divieto di presenza nel settore ospiti, che coinvolgerà la partita con l’Atalanta di domenica 16 (ore 20.45). Il ritorno al 50%, si spera senza altri intoppi, potrà avvenire dal derby Inter-Milan del primo weekend di febbraio (ancora da definire data e orario), dopo la sosta per le nazionali.