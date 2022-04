Zaniolo, con Mourinho rapporto complicato. Juventus vicina? Inter attende – TS

Zaniolo è uno degli obiettivi della Juventus in vista della prossima stagione, soprattutto in caso di qualificazione in UEFA Champions League. Secondo quanto riportato oggi da TuttoSport, il calciatore potrebbe non rinnovare il suo contratto con la Roma, considerando anche il rapporto con José Mourinho.

INTER SPETTATRICE – Zaniolo piace sempre di più alla Juventus e soprattutto a Massimiliano Allegri. Il calciatore è stimato anche all’estero, ma secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, i bianconeri sembrerebbero avere una “corsia preferenziale” per i rapporti oliati con l’entourage del giocatore. Sponda Roma, il rinnovo di Zaniolo con i giallorossi si complica (scadenza 2024), così come il rapporto con José Mourinho, dovuto a qualche acciacco ed incomprensione di troppo. Chiaro che, prima di affondare il pressing decisivo, la Juventus dovrà fare i conti con le richieste economiche della Roma (che ha già fissato il prezzo). L’Inter dal canto suo attende interessata, dato che riceverà il 15% dei ricavi sulla futura rivendita di Zaniolo così come pattuito nell’estate del 2018 nell’ambito della trattativa per Radja Nainggolan.

Fonte: TuttoSport – Antonino Milone

