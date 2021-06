Young, scelta fatta: no al rinnovo con l’Inter, cambio in Premier League

Young completerà la sua esperienza all’Inter fra due settimane esatte, quando scadrà il suo contratto. Il tabloid inglese Mirror conferma le voci di ieri sera (vedi articolo) e parla di ritorno in Premier League.

DI RIENTRO – Ashley Young ha deciso di tornare all’Aston Villa, squadra dove ha giocato dal 2007 al 2011. Il tabloid inglese Mirror va oltre le indiscrezioni di ieri e parla di scelta già fatta, superando così le offerte di Burnley e Watford che volevano riportarlo a loro volta in Premier League. Il Burnley, in particolare, aveva parlato col giocatore qualche giorno fa e pensava di poter raggiungere un accordo. Alla fine, però, ha preferito l’Aston Villa per via delle ambizioni del manager Dean Smith, che vuole lottare per le coppe europee. Young, negli scorsi giorni, ha detto di no anche a un’offerta di rinnovo dell’Inter e a un ritorno al Watford, club dove è cresciuto.

Fonte: Mirror.co.uk – David Anderson