Lautaro Martinez, Simeone lo pretende all’Atlético Madrid. Ma Inter chiara

Lautaro Martinez è nel mirino dell’Atlético Madrid. Secondo quanto riporta AS Simeone vuole lui e De Paul, in dirittura d’arrivo (vedi articolo), come colpi principali per la prossima stagione. Ma l’Inter è chiara sull’argentino.

POCO SACRIFICABILE – L’Inter ha fatto una scelta ben precisa: Lautaro Martinez non è fra i giocatori cedibili (vedi articolo). Anche ieri il suo agente, Alejandro Camano, ha tenuto accese le voci su Achraf Hakimi, più che sull’argentino (vedi articolo). Tuttavia, dalla Spagna, continuano gli accostamenti alle big della Liga. Stavolta non è il “solito” Barcellona, bensì l’Atlético Madrid fresco campione. Diego Pablo Simeone, secondo AS, pretende due acquisti ed entrambi argentini: uno è proprio Lautaro Martinez, l’altro è Rodrigo de Paul. Per quest’ultimo l’accordo con l’Udinese è in chiusura.