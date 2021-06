Young, niente rinnovo con l’Inter? In Premier League altra proposta da ex

Young è in scadenza di contratto al 30 giugno, con l’Inter che gli ha offerto il rinnovo e aspetta una risposta (vedi articolo). Tuttavia, secondo The Athletic, dalla Premier League c’è un’altra proposta di una sua vecchia squadra.

DI RITORNO? – Ashley Young può tornare all’Aston Villa, dove ha già giocato dal 2007 al 2011. Lo riporta The Athletic, segnalando come l’interesse sia del manager Dean Smith. Il difensore inglese, in scadenza di contratto con l’Inter, può scegliere se svincolarsi a parametro zero o rinnovare. Da parte sua, però, c’è l’interesse a tornare in Premier League, un anno e mezzo dopo il trasferimento in nerazzurro. Così come l’Aston Villa, anche il Watford vuole Young: è il club dove ha iniziato la carriera. A questi due club si aggiunge il Burnley, in questo caso però non sarebbe un ritorno. All’Aston Villa Young servirebbe come alternativa su entrambe le fasce.

Fonte: The Athletic – Gregg Evans