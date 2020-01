Young del Manchester United nome nuovo Inter: affare in chiusura! – Sky

Young del Manchester United potrebbe essere il prossimo esterno dell’Inter. Questa la notizia appena data da Gianluca Di Marzio, nell’apertura della prima puntata della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”.

OPERAZIONE IN VISTA? – Così Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport: «Parto con l’Inter. Molti si aspettano novità su Arturo Vidal invece noi diamo novità sull’esterno sinistro. L’ha individuato in queste ore in Ashley Young, capitano del Manchester United quando gioca. Trentaquattro anni, dodici presenze da titolare, ha già dato disponibilità all’Inter. In scadenza a giugno, è già pronto a legarsi all’Inter fino al 2021. Resta da trattare col Manchester United se lo liberano gratis o chiederanno un indennizzo, le prossime ore faranno capire se arriverà un altro giocatore dal Manchester United, dopo Romelu Lukaku e Alexis Sanchez, per migliorare gli esterni. Ricordiamo che Young può giocare sia a destra sia a sinistra. Questa sera era in panchina nel derby di coppa contro il Manchester City perso 1-3, questo può essere un altro indizio».