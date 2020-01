Llorente piano B Inter con Politano al Napoli: nuova formula? – Repubblica

Condividi questo articolo

Llorente resta un nome valido per allungare la panchina dell’Inter in attacco. Secondo quanto riportato da “Repubblica”, la formula dell’operazione con il Napoli che include Politano potrebbe essere diversa da quanto emerso fin qui

SOLUZIONI AL VAGLIO – Fernando Llorente è una soluzione da considerare per il mercato di gennaio dell’Inter. Il centravanti del Napoli è un’alternativa a Olivier Giroud del Chelsea, ritenuto profilo ideale da Antonio Conte. L’operazione tra le due società prevede l’inserimento di Matteo Politano nell’affare. Se però fino a questo momento si era parlato solo di semplice scambio di prestiti, la novità è che l’ex Sassuolo potrebbe essere ceduto definitivamente. I partenopei, in quel caso, darebbero in cambio il cartellino dell’ex attaccante di Juventus e Tottenham più un robusto conguaglio economico.

Fonte: Repubblica.it