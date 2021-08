Wieser lascia l’Inter ma resta in Serie A: operazione in chiusura in prestito

Wieser sta per lasciare l’Inter per trasferirsi in un’altra squadra di Serie A, ma difficilmente sarà protagonista del massimo campionato. Per il 19enne centrocampista nerazzurro si prospetta una stagione in prestito da protagonista in Primavera

EX PRIMAVERA – Operazioni minori in casa nerazzurra a ormai meno di due giorni dalla chiusura del mercato. Il giovane David Wieser, centrocampista classe 2002 protagonista con la maglia dell’Inter Under-19 nella passata stagione, è pronto a lasciare Milano. Nonostante il numero 26 assegnatogli nella nuova rosa allenata da Cristian Chivu (curiosamente, proprio il “suo” numero all’Inter…), Wieser è destinato al Bologna, in prestito. Ad annunciarlo è Gianluca Di Marzio – giornalista di “Sky Sport” – sul proprio sito. Probabilmente Wieser – che al momento è il più “anziano” della rosa dell’Inter – avrà modo di giocare da “fuoriquota” nel Campionato Primavera 1 con la maglia del Bologna.