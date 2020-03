Werner fa impazzire l’Europa. 7 big lo vogliono: c’è l’Inter. Pole Liverpool

Condividi questo articolo

Werner è il trascinatore del Lipsia in una grande stagione per il club tedesco. L’attaccante piace praticamente a tutte le big europee (pole Liverpool) e anche in questo caso Inter e Juventus osservano la situazione interessate. Occhio al possibile intreccio con il Barcellona. Di seguito le ultime novità riportate da “Calciomercato.com”

GOL E PREZZO ACCESSIBILE – Il talento di Timo Werner si è già messo in mostra negli ultimi anni al Lipsia. La punta, però, è definitivamente esplosa quest’anno, scatenando l’interesse di tutte le big. Il prezzo di 60 milioni, rispetto all’andamento dei cartellini, risulta anche accessibile: molto difficile che l’attaccante resti nel suo attuale club. Bayern Monaco, Barcellona (occhio a Lautaro Martinez), Real Madrid e Manchester United sono pronte, ma occhio alle italiane e al Liverpool. Juventus e Inter seguono con grande attenzione, pronte a farsi sotto, ma i Reds sono il club in pole position.