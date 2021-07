Vignato jr occasione per l’Inter: svincolato dal Chievo da stasera

La notizia di stasera è che il CONI ha respinto il ricorso del Chievo, non iscritto alla prossima Serie B. Questo fa sì che gli scaligeri perderanno tutti i contratti in vigore: fra questi Samuele Vignato, sul quale ha messo gli occhi l’Inter (e non solo).

RIFLESSI DI MERCATO – La notizia della mancata iscrizione del Chievo alla prossima Serie B (sarà ripescato domani il Cosenza) porta anche dei risvolti legati al calciomercato. Il giornalista Fabrizio Romano, nell’edizione dedicata di Sky Sport 24, ne dà uno: «Inter e Juventus sono interessate a Samuele Vignato. Classe 2004, fratello di Emanuel, in procinto di lasciare il Chievo. Entrambe le big lo vogliono, il Monza aveva offerto due milioni e ottocentomila euro. Si dice che sia anche più forte del fratello».