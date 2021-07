Nandez si sente già dell’Inter, richiesta avanzata al Cagliari: le possibili contropartite – SI

Nandez non aspetta altro che vestire la maglia nerazzurra. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – nel corso di “Sportitalia Mercato” fa il punto sull’operazione tra Inter e Cagliari, che può comprendere più contropartite

AFFARE IMPOSTATO – Piovono conferme sul futuro del classe ’95 uruguayano in orbita nerazzurra, come ricostruito da Alfredo Pedullà: «Nahitan Nandez si sente virtualmente un nuovo centrocampista dell’Inter. Intanto il Cagliari gli ha concesso altri due-tre giorni di vacanze. I più maliziosi dicono che, appena le finirà, andrà direttamente a Milano… Vedremo! Nandez vuole soltanto l’Inter e ha chiesto al Cagliari di trovare la formula che possa soddisfare tutti. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Da capire se il prestito sarà oneroso o coinvolgerà Radja Nainggolan oppure Andrea Pinamonti. Il Cagliari valuta anche altre contropartite dall’Inter, da Martin Satriano e Lucien Agoumé. Nei prossimi giorni ci saranno altri incontri per trovare l’accordo. Nainggolan non prende in considerazione altre destinazioni diverse da Cagliari. Bisogna solo aspettare i tempi necessari». Queste le ultime di Pedullà dagli studi di Sportitalia su Nandez in direzione Inter, che ha fretta anche di risolvere la situazione Nainggolan (vedi articolo).