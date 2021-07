Nandez e Nainggolan, affari slegati Inter-Cagliari: no accordi, si va avanti

Nandez e Nainggolan sono due nomi intrecciati, nei tanti discorsi fra Inter e Cagliari. Fabrizio Romano, nell’edizione di Sky Sport 24 dedicata al calciomercato, parla di come l’incontro di oggi (vedi articolo) non abbia portato accordi, ma comunque c’è ottimismo.

AVANTI PER CHIUDERE – Fabrizio Romano aggiorna su quanto avvenuto oggi: «Rapporti molto buoni, ma ancora niente accordi fra Inter e Cagliari. L’impressione è che Nahitan Nandez sia la prima scelta come esterno, per sostituire Achraf Hakimi, giocatore di grande duttilità. C’è stato un incontro con l’intermediario (Edoardo Crnjar, ndr), l’Inter si è messa in moto. Si è parlato anche di Radja Nainggolan, sono due operazioni separate ma è chiaro che i nerazzurri vogliono approfittarne. Ancora non è fatta, ma è Nandez il grande obiettivo».