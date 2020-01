Vidal-Inter, Setién regala ancora una speranza ma non ora: i dettagli – SI

Vidal sembra allontanarsi definitivamente dall’Inter dopo l’esonero di Valverde (vedi articolo) e l’arrivo di Setién (vedi articolo) al Barcellona. Secondo “Calciomercato Live, in onda su “Sportitalia”, il discorso relativo al cileno potrebbe solo slittare di qualche mese. Di seguito i dettagli

SUGGESTIONE – Arturo Vidal sembra definitivamente allontanarsi dall’Inter con l’esonero di Ernesto Valverde da parte del Barcellona. Il neo tecnico blaugrana ed ex Betis, Quique Setién, potrebbe lasciare un lumicino di speranza al club nerazzurro e tutto ruoterebbe intorno al nome di Fabian Ruiz del Napoli. Setién infatti, dopo averlo lanciato al Betis, vorrebbe riportarlo in Spagna. Il Barcellona in passato lo aveva già cercato. Il discorso tra l’Inter e Vidal potrebbe dunque semplicemente slittare a giugno. Non c’è ancora una trattativa per Ruiz in blaugrana, ma la suggestione è forte.