UFFICIALE – Valverde esonerato dal Barcellona: cambia Vidal-Inter?

Valverde non è più l’allenatore del Barcellona, arrivata la comunicazione ufficiale della società blaugrana. Riflessi su Vidal all’Inter? Con un nuovo tecnico il cileno sembra più vicino alla permanenza

INTER INTERESSATA – “Accordo tra Barcellona ed Ernesto Valverde per terminare il suo contratto da allenatore della prima squadra. Grazie di tutto, Ernesto. Tanta fortuna per il futuro“. Di seguito il tweet dell’account ufficiale del club catalano. In attesa di sviluppi sul fronte Arturo Vidal, che non sembra più alla porta come in caso di permanenza dell’ormai ex tecnico.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2020