Di Marzio: “Eriksen, segnali positivi Inter! Spinazzola-Politano e Giroud…”

Eriksen si avvicina all’Inter, con Giroud ormai fatto. Gianluca Di Marzio, dopo aver aperto “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport con lo scambio Spinazzola-Politano (vedi articolo), ha dato gli altri dettagli.



ANCORA INTER – Queste le altre notizie di serata da Gianluca Di Marzio: «Leonardo Spinazzola per Matteo Politano? Scambio che è nato in mattinata come ipotesi, ma poi in serata è cresciuto. C’è una differenza fra quello che guadagna Spinazzola e quello che guadagna Politano, ma credo che si possa completare. Andrebbe a colmare dei vuoti sia da una parte sia dall’altra. Uscendo Politano entra Olivier Giroud, che sta aspettando solo da parte dell’Inter l’uscita di Politano, che ha scelto lui come vice di Romelu Lukaku. C’è il discorso di Christian Eriksen: nelle ultime ore sono arrivati segnali positivi da parte dell’entourage di Eriksen, sulla valutazione-accettazione della proposta fatta dall’agente di Eriksen venerdì a Milano. Dovrebbe tornare a Milano a metà settimana, quando torni dopo che è stata fatta l’offerta è un segnale come voglia risedersi con l’Inter e definire tutti gli aspetti contrattuali. Poi l’Inter sa quanto costa Eriksen, sa che il Tottenham vuole venti milioni di euro: magari parte da un’offerta più bassa e sale coi bonus, ma non credo si lasci scappare il giocatore. Credo che da metà settimana l’Inter possa andare in discesa su Eriksen».