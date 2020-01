Politano alla Roma, scambio con l’Inter! Domani si chiude? – Sky

Condividi questo articolo

Politano va alla Roma e Spinazzola fa il percorso inverso: va all’Inter! Gianluca Di Marzio, come al solito, ha aperto “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport coi botti riguardanti i nerazzurri.

ECCO I MOVIMENTI – Questa la prima notizia di serata di Gianluca Di Marzio: «Questa operazione è nata dopo l’infortunio di Nicolò Zaniolo. Sappiamo della rottura del legamento crociato, quindi ci sono operazioni che nascono anche dopo operazioni del genere, che magari non erano state preparate o impostate. Invece Inter e Roma in ventiquattro ore hanno impostato e potrebbero concludere questa operazione: uno scambio Matteo Politano alla Roma e Leonardo Spinazzola all’Inter. Uno scambio che i due club hanno iniziato a confezionare oggi, che domani potrebbero chiudere. Uno scambio anche intelligente, che andrebbe a sistemare due esigenze: quella della Roma di avere un esterno d’attacco come Politano, che non sta giocando, e all’Inter di avere un esterno in più. Non c’è ancora l’accordo col Manchester United per Ashley Young, a prescindere da questo Spinazzola-Politano va avanti. Gli agenti dei giocatori sono gli stessi, la coppia Luca Pennacchi e Davide Lippi, il valore dei due giocatori è lo stesso, circa venticinque milioni di euro. Stanno lavorando sulle formule, se definitivo o prestito con riscatto, ma Inter e Roma stanno andando avanti bene per questo scambio tutto italiano».