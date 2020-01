Pedullà: “Marcos Alonso-Inter no! Gabigol a buon punto. Eriksen-Vidal…”

Pedullà ha parlato del futuro di Christian Eriksen e Arturo Vidal in ottica Inter. Attualmente Marcos Alonso non rappresenta un’opzione a causa dell’elevato costo. Si procede bene, invece, per il passaggio di Gabigol al Flamengo: di seguito tutte le ultime novità negli studi di “Sportitalia”

QUATTRO NOMI, QUANTI COLPI? – Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sul mercato nerazzurro: «Eriksen è un fenomeno, l’Inter ha mosso dei passi: parliamo di un calciatore del Tottenham che può darsi non lo sarà più a breve (scadenza di contratto a giugno, ndr.). Inizialmente l’idea dei nerazzurri era prenderlo a zero con determinate commissioni e costi, ora si valuta. Per Vidal devi trattare col Barcellona che aveva problemi di allenatore e i nerazzurri avevano mosso dei passi concreti. L’Inter non vuole spendere tutti quei soldi per la fascia sinistra: per Marcos Alonso abbiamo già dato, costa 40 milioni per il Chelsea. Altro discorso per Giroud: il Chelsea vuole ricavare quei pochi milioni. Gabigol-Flamengo? Siamo a buon punto, c’era una richiesta molto alta per l’ingaggio. I brasiliani hanno incassato e sono un club tendenzialmente ricco».