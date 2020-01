Eriksen caldo, l’Inter lo intriga! Il Tottenham spinge: i tempi dell’affare

Eriksen potrebbe essere il grande colpo di mercato dell’Inter nel mercato di gennaio. Il trequartista piace molto alla dirigenza nerazzurra, con il calciatore che valuta e apre all’offerta della Beneamata. Occhio anche, in parallelo, alla posizione del Tottenham. Tutte le ultime novità riportate da Sportitalia durante “Aspettando Calciomercato”

IL COLPO SI AVVICINA – Piccoli passi in avanti dell’Inter per Christian Eriksen. Il calciatore è intrigato dall’offerta nerazzurra, si aspetta l’apertura decisiva per proseguire nell’affare. I nerazzurri hanno messo sul piatto una proposta importante al calciatore, in uscita dal Tottenham. Gli Spurs spingono per l’approdo in nerazzurro, dato che eviterebbero di perdere il calciatore a zero e potrebbero monetizzare. Da definire i tempi dell’affare: si potrebbe chiudere a gennaio o a giugno, non c’è ancora certezza in tal senso.