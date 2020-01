Vidal-Inter, Valverde esonerato sposta gli equilibri: addio obiettivo? – Sky

Condividi questo articolo

Vidal si allontana dall’Inter, dopo che Valverde è stato esonerato dal Barcellona. Quest’ultima notizia, rilanciata per tutta la giornata, è stata ufficializzata pochi istanti fa (vedi articolo), con Setién destinato a sostituirlo. Gianluca Di Marzio ha commentato in diretta per “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport gli sviluppi.

CAMBIO DI PROGRAMMA – Il Barcellona ha esonerato Ernesto Valverde. A seguito di questa notizia Gianluca Di Marzio spiega cosa cambia per l’Inter: «Se fosse rimasto Valverde Arturo Vidal sarebbe andato via sicuramente. Con l’arrivo di Quique Setién, non è ufficiale ma sarà l’ex Real Betis il nuovo allenatore del Barcellona, credo che voglia puntare su Vidal. Comunque è un discorso che andrà affrontato nei prossimi giorni». A questo punto accelerata su Christian Eriksen (vedi articolo)?