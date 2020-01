UFFICIALE – Setién sostituisce Valverde al Barcellona. Su Vidal data per chiarire

Setién è il nuovo allenatore del Barcellona, al posto dell’esonerato Valverde (vedi articolo). Il club catalano ha comunicato i suoi primi passaggi, fra questi anche la possibilità di chiarire sulla volontà di contare o meno su Vidal. Ecco il comunicato.

IL SUCCESSORE DI VALVERDE – “Il Barcellona e Quique Setién hanno raggiunto un accordo per la sua incorporazione come allenatore della prima squadra fino al 30 giugno 2022. Domani alle ore 13.30 firma del contratto nel Palco Presidente Sunol, in forma privata. Alle ore 14.30 presentazione e conferenza stampa”. Ecco che, nel suo primo appuntamento ufficiale da nuovo tecnico blaugrana, Setién potrà chiarire sulla volontà di contare su Arturo Vidal, che sembra ormai allontanarsi dall’Inter.