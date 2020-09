Vidal-Inter, mancano i tempi tecnici. Tutto fermo per Gervinho. Su Perisic…

Arturo Vidal Barcellona

Vidal potrebbe essere presto il prossimo colpo in casa Inter. Alfredo Pedullà ha aggiornato sulla situazione del centrocampista negli studi di “Sportitalia” durante il momento social. Novità su Gervinho, accostato anche ai nerazzurri nelle ultime ore e non solo per Perisic

I NOMI CALDI – Il mercato dell’Inter nelle ultime ore è accostato a breve giro di posta a quello di Arturo Vidal. Il centrocampista dovrebbe essere presto nerazzurro: bisogna attendere i tempi tecnici necessari per definire tutta l’operazione con il Barcellona e poi con i nerazzurri. Discorso opposto per Gervinho: è un’ipotesi circolata, ma al momento non c’è nulla. E non solo perché oggi c’è stata una brusca frenata per Perisic al Bayern: l’Inter non cerca un calciatore con quelle caratteristiche.