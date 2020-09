Borja Valero, dopo l’Inter c’è la Fiorentina: risolto l’ultimo passaggio

Borja Valero

Borja Valero ha lasciato l’Inter lo scorso 31 agosto, in scadenza di contratto. Il centrocampista spagnolo andrà alla Fiorentina, un ritorno visto che era in viola dal 2012 al 2017. Gianluca Di Marzio ha spiegato cosa mancava per firmare.

RIENTRA DOPO L’INTER – Gianluca Di Marzio fa sapere come andrà a concludersi la trattativa a parametro zero: «Borja Valero torna alla Fiorentina. Accordo raggiunto per il suo ritorno in viola: poche ore fa è arrivato l’accordo, col contratto fra il club e il giocatore. Ha accettato e coronato il suo sogno di tornare alla Fiorentina. Mancava un passaggio: l’uscita di Marco Benassi al Verona, che è andato oggi».