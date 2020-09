Camavinga impressiona, ma c’è la fila. Inter e club italiani lontani – SI

Eduardo Camavinga Rennes

Camavinga ha rubato l’occhio a mezza Europa dopo le grandi prestazioni con la maglia del Rennes. Ieri con la Francia il giovanissimo centrocampista ha ben figurato, scatenando social e addetti ai lavori. Alcuni ne hanno parlato anche in ottica Inter; Pedullà ha fatto il punto della situazione per “Sportitalia”

TALENTO ASSOLUTO – Il talento di Eduardo Camavinga non è in discussione ed è stato evidente anche ieri nello spezzone giocato con la maglia della Francia. In realtà, i top club sono già scatenati per il centrocampista: si parla di PSG e Real Madrid. La valutazione è già altissima e sfora le possibilità attuali dei club italiani e dell’Inter: si parla di 100 milioni di euro. La redazione di Inter-News.it aveva presentato il suo talento alcuni mesi fa, prima della sua esplosione, nella rubrica “Consigli per gli acquisti” (qui l’articolo).