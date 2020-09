Vidal-Inter, era tutto pronto: viaggio verso Milano annullato! Il motivo – MD

Condividi questo articolo

Arturo Vidal Barcellona

Vidal è vicinissimo all’Inter, come confermato dal direttore sportivo del Barcellona (vedi articolo), ma il viaggio a Milano è stato inaspettatamente annullato. Secondo quanto rivelato dal Mundo Deportivo, il cileno si trovava già all’aeroporto. Dietro alla mancata partenza ci sarebbero intoppi fiscali. Di seguito tutti i dettagli

VIAGGIO ANNULLATO – Arturo Vidal, ormai da giorni, risulta vicinissimo a lasciare il Barcellona per aggregarsi all’Inter. Quando tutto sembrava apparecchiato per la partenza, ecco che il viaggio verso Milano viene improvvisamente annullato. Secondo il Mundo Deportivo, il centrocampista si trovava già all’aeroporto di El Prat quando la società blaugrana ha deciso di annullare la partenza. Il motivo sarebbero alcune questioni fiscali legate alla trattativa, che l’Inter sta cercando di risolvere. Gli avvocati di tutte le parti stanno preparando i contratti e solo quando ci sarà l’ok di tutti, la trattativa verrà ufficializzata e Vidal potrà atterrare a Milano. L’affare dunque non è pericolo, ma c’è ancora da attendere.

Fonte: mundodeportivo.com – Jaume Miserachs