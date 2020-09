Inter-Lugano, esordio di esperienza per Kolarov: una conferma sul ruolo

Inter-Lugano, prima amichevole stagionale vinta 5-0 per la squadra allenata da Antonio Conte che nel secondo tempo sostituisce Alessandro Bastoni per il debutto di Aleksandar Kolarov (vedi articolo).

UNA CONFERMA – Inter-Lugano, termina 5-0 la prima amichevole stagionale per l’Inter di Antonio Conte che riceve diverse risposte positive soprattutto da chi è ritornato dai rispettivi prestiti come Dalbert, autore del primo gol nel primo tempo, ma anche da Ivan Perisic, adattato a sinistra a tutta fascia (vedi articolo). Ottima prestazione anche per i debuttati Achraf Hakimi e Aleksandar Kolarov, quest’ultimo entrato però nel secondo tempo al posto di Alessandro Bastoni. Il difensore serbo in quanto mancino – il secondo in difesa dopo appunto lo stesso Bastoni – ha giocato nel ruolo di terzo centrale di sinistra, ruolo che aveva già svolto ultimamente con la maglia della Roma. Solo note positive per lui, che ha giocato in totale sicurezza mostrando tutta la sua esperienza, cercando più volte di servire i compagni sul fondo e spostandosi sulla fascia, così da agevolare il lavoro di Perisic nella fase offensiva e fornire il suo contributo in fase difensiva. Da segnalare il passaggio alto e preciso per Romelu Lukaku quasi al termine della partita, con il belga che tira forte dalla distanza non trovando però lo specchio della porta