Vidal-Inter, è la volta buona? Due speranze per lui, Barcellona fa il prezzo

Condividi questo articolo

Vidal inizia a intravedere un futuro all’Inter? Secondo quanto rivelato da Mundo Deportivo, il centrocampista cileno potrebbe seriamente rientrare nell’affare che porterebbe Lautaro Martinez al Barcellona. Il grande punto di domanda, però, è legato all’emergenza Coronavirus. Di seguito quanto riportato dal quotidiano spagnolo

LA VOLTA BUONA – Arturo Vidal vede Inter? Secondo quanto rimbalza dalla Spagna, questa potrebbe seriamente essere la volta giusta. Il Barcellona, infatti, sembra sempre più vicino a Lautaro Martinez che avrebbe detto sì al trasferimento in blaugrana (vedi articolo), con un Lionel Messi in versione sponsor ufficiale (vedi articolo). La clausola dell’argentino ammonta a 111 milioni di euro, cifra che il Barcellona allo stato attuale delle cose non può permettersi per via della crisi economica legata al Coronavirus.

GRADIMENTO – L’idea del club spagnolo, dunque, sarebbe quella di trattare con i nerazzurri inserendo nell’affare altri giocatori per ridurre la quotazione di Lautaro. Ai dirigenti interisti piacciono diversi nomi, sottolinea Mundo Deportivo, ma in cima alla lista c’è sempre Vidal, vero e proprio pallino di Antonio Conte. Il centrocampista, da parte sua, vedrebbe di buon occhio un trasferimento all’Inter: prima di tutto perché giocherebbe con maggior continuità e in secondo luogo perché è convinto di poter strappare un contratto triennale. Il Barcellona valuta il cileno 20 milioni di euro.

Fonte: mundodeportivo.com – Fernando Polo