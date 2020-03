Lautaro Martinez, l’Inter ha capito una cosa: il rinnovo si puÃ² fare – SM

Lautaro Martinez, l’Inter ha capito una cosa: il rinnovo si può fare – SM

Condividi questo articolo

Il tormentone Lautaro Martinez non accenna a placarsi e il Barcellona è dato sempre per favorito. In Spagna insistono arrivando a sostenere che il giocatore abbia già detto di sì ai catalani, ma ci sono ipotesi alternative molto diverse

Non si placa il tormentone Lautaro Martinez, sempre nel mirino del Barcellona. Secondo “Sport Mediaset” in Spagna si spingono ad affermare che il giocatore abbia già detto di sì ai blaugrana e aspetta solo che l’Inter accetti un’offerta per il suo cartellino, ma la realtà potrebbe essere diversa. In casa nerazzurra infatti avrebbero capito che il Barcellona non può permettersi la clausola rescissoria da 111 milioni e punti a trattare per ridurre drasticamente la quotazione del giocatore. L’Inter, oltre a non volersi privare del giocatore, non vuole svenderlo in un mercato che sarebbe senza dubbio al ribasso in quanto condizionato dalla crisi Coronavirus. Per questo l’idea di un ricco rinnovo, con ingaggio raddoppiato ed eliminazione della clausola di rescissione, si fa sempre più strada. Il giocatore resterebbe a Milano, dove è rimasto nonostante il permesso dato dall’Inter di raggiungere le famiglie all’estero, dimostrando attaccamento alla squadra e alla città, e l’Inter potrebbe eventualmente rivenderlo in futuro a un prezzo molto più alto.