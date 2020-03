Coronavirus, otto giocatori del West Ham in isolamento con sintomi lievi

Il Coronavirus continua purtroppo a interessare diversi giocatori in giro per l’Europa. Otto calciatori del West Ham, di cui non si conoscono i nomi, si trovano in isolamento volontario dopo aver accusato lievi sintomi. A rivelarlo e il vicepresidente del club, Karren Brady, sul Sun

RIPRESA – Brady ha inoltre rassicurato sulle loro condizioni di salute: «Sono sollevato nel dire che mostrano tutti sintomi lievi e, insieme alle loro famiglie, sembrano stare bene». E sulla ripresa della Premier League afferma: «Quando tutti i club di Premier League abbiamo parlato l’ultima volta, è stato deciso di ricominciare il prima possibile. Le partite finiranno a luglio, se è necessario per completare questo campionato. Questo è il piano. Questo è ciò che vogliamo offrire».

