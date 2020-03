Conte, donati dodici computer ai bambini ricoverati al Regina Margherita

Antonio Conte fa la sua parte per aiutare il prossimo in questa emergenza mondiale per il Coronavirus. Come rivelato dal “Corriere della Sera”, il tecnico dell’Inter ha donato dodici computer destinati alla didattica dei bambini ricoverato all’ospedale Regina Margherita di Torino

ATTENZIONE – Antonio Conte cuore d’oro. L’allenatore dell’Inter ha donato dodici computer per i bambini ricoverati all’ospedale Regina Margherita di Torino. Tiziana Catenazzo, preside della scuola polo Peyron che coordina le sezioni ospedaliere, afferma: «Un regalo inatteso. Avevamo parlato con lui e sua moglie Elisabetta il giorno prima, per raccontare le difficoltà in neuropsichiatria. A causa dell’emergenza coronavirus – spiega – anche i ricoverati in neuropsichiatria infantile sono rimasti senza insegnanti, senza cellulare, senza computer per la didattica a distanza. Con il regalo dei coniugi Conte potremo ristabilire con loro un minimo di relazione, ancora più preziosa in questo periodo. È un gesto di particolare attenzione e utilità che apprezziamo tantissimo».

Fonte: torino.corriere.it – Chiara Sandrucci