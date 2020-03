Lautaro Martinez-Barcellona, OK vicino (non con l’Inter). Due...

Lautaro Martinez-Barcellona, OK vicino (non con l’Inter). Due le chiavi

Lautaro Martinez al Barcellona è una trattativa che i media spagnoli tengono in grande considerazione. Anche oggi il quotidiano Sport, che già negli scorsi giorni si era espresso in tal senso (vedi articolo), mette l’argentino dell’Inter in prima pagina.

ACCORDO VICINO? – Nonostante il Barcellona stia avendo difficoltà finanziarie dovute al Coronavirus in Spagna si pensa al mercato. Questa la prima pagina del quotidiano catalano Sport, in edicola fra qualche ora: “Lautaro Martinez scommette sul Barcellona. Il club blaugrana ha l’OK del giocatore in uno stato molto avanzato e aspetta di negoziare con l’Inter. Il progetto sportivo e la possibilità di giocare assieme a Lionel Messi sono le chiavi per la decisione dell’attaccante”.