Vidal e Sanchez, giorni caldi? Incontro Inter-entourage pronto – TS

L’Inter è attivissima sul mercato. Tante le operazioni da ufficializzare o chiudere in entrata, molte quelle su cui lavorare in uscita. Alexis Sanchez e Arturo Vidal sono due dei calciatori messi alla porta.

INCONTRO – Sarà una settimana molto calda per l’Inter, sia per quanto riguarda le operazioni da chiudere sia per quanto riguarda le operazioni da avviare per dire addio a qualcuno. Sanchez e Vidal sono due nomi di fatto messi alla porta dai nerazzurri ma ancora c’è da trovare la quadra. Secondo quanto riporta Tuttosport questa settimana potrebbe andare in scena un incontro che potrebbe essere risolutivo tra l’Inter e l’agente dei due cileni, Felicevich. Vidal ha molte opzioni sul tavolo e l’accordo è solo da trovare sulla buonuscita. Per quanto riguarda Sanchez invece il discorso è diverso perché o il cileno rifiuta le nuove destinazioni o, di fatto, non ci sono nuove pretendenti. Questo incontro potrebbe essere decisivo così da liberare spazio e alleggerire il monte ingaggi.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna