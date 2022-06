Lukaku quando arriva? Due date per rivederlo a Milano. Inter pronta – TS

L’Inter attende con ansia di chiudere ufficialmente quello che si può definire il colpo del secolo. I nerazzurri sono vicini al ritorno di Romelu Lukaku che, a Milano, ha due date possibili.

RITORNO – L’Inter attende di poter riabbracciare Lukaku. Il belga dovrà sostenere le visite mediche e poi firmare il nuovo contratto con i nerazzurri. Ma la domanda che molti si pongono è: quando tornerà a Milano Big Rom? Secondo quanto scrive Tuttosport, i giorni possibili sono sostanzialmente due: domani sera o mercoledì. Le visite mediche e poi la firma sul contratto sono previste per mercoledì in giornata, ovvero, l’Inter attende Big Rom mercoledì. Ma non è da escludere che il belga si tagli un giorno di vacanza per arrivare a Milano in anticipo. Dunque non è da escludere che domani sera possa essere già il giorno giusto per Big Rom. Da sottolineare come poi, il belga, arrivi a Milano con un volo privato dalla Sardegna. Dunque un trasferimento relativamente veloce e breve.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini