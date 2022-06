Inter club, al via oggi la fase di tesseramento. Tutti i dettagli

L’Inter vive una fase caldissima del suo calciomercato in vista della prossima stagione. Il club però intanto si muove anche per quanto riguarda i tifosi e oggi, ufficialmente, parte la fase di tesseramento agli Inter Club.

VIA – L’Inter ha, dislocati in tutti il mondo, ben 130mila soci Inter Club con più di 900 distretti affiliati alla società nerazzurra. Quest’anno, visto il ritorno al 100% della presenza anche negli stadi, è già partita la fase di tesseramento per la nuova stagione. Ecco tutti i dettagli riportati sul sito ufficiale dell’Inter. L’invito è quello di tesserarsi per entrare a far parte della famiglia degli Inter Club. Al centro ancora una volta ci sono i tifosi e intorno a loro gravitano le tante opportunità per vivere la propria passione in modo unico e speciale, da ogni angolo del mondo, approfittando di esperienze e vantaggi esclusivi: dagli eventi – digitali e in presenza – con i calciatori della Prima Squadra e le Legend, alla biglietteria dedicata con scontistiche e prelazioni sia per le sfide di cartello che per le trasferte europee, le partite speciali, le attività riservate del giorno partita, i concorsi dedicati e tanto altro. Come da tradizione, i soci che si iscriveranno nella nuova stagione riceveranno il Welcome Kitche quest’anno sarà composto da sport bag, tag valigia, portachiavi apribottiglie e card wallet, il tutto confezionato e brandizzato Inter Club. Tra le tante storie che abbiamo raccontato quest’anno ci sono tutte le sfumature che rappresentano bene cosa significa essere un socio Inter Club: i km percorsi dai tifosi sparsi in tutto il mondo per sostenere la squadra, la proposta di matrimonio nella partita speciale, i sorrisi di tutti i soci che hanno avuto la possibilità di incontrare i loro idoli tra San Siro e l’Inter HQ. Adesso siamo pronti per raccontare nuove storie, percorrere altri kilometri, far sorridere e sognare ancora.

Fonte: Inter