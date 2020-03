Vidal, doppio sÃ¬ a gennaio ma in estate solo Inter! E occhio a un nerazzurro

Vidal, doppio sì a gennaio ma in estate solo Inter! E occhio a un nerazzurro

Arturo Vidal resta in orbita Inter nonostante l’affare con il Barcellona sfumato a gennaio: Juventus lontana ed attenzione a Lautaro Martinez

RETROSCENA – Ci spiega tutto nei dettagli Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, nell’articolo a sua firma su “Calciomercato.com”: “Arturo Vidal a gennaio scorso è stato davvero vicino all’Inter. La scelta del Barça di cambiare allenatore ha modificato un destino quasi segnato, Antonio Conte lo aspettava; eppure a fine dicembre, da parte sua, il cileno aveva dato anche l’ok a un ritorno alla Juventus e non soltanto alla trattativa coi nerazzurri, che sono stati l’unica vera squadra interessata. Perché quando si è prospettata la soluzione bianconera, Vidal non ha esitato a dire sì visto che è ancora legatissimo al mondo Juve. Ma la dirigenza ha fatto altre scelte e bocciato la proposta, così Arturo si è concentrato solo sull’Inter senza esitare e ugualmente soddisfatto anche perché avrebbe ritrovato Conte, una sua priorità assoluta“.

SCENARIO – Romano passa ora allo scenario per il possibile trasferimento del centrocampista cileno dal Barcellona all’Inter in estate: “Per l’estate lo scenario cambierà perché Vidal ha capito che con i nerazzurri si andrà avanti in maniera altrettanto forte: il suo nome rimane in lista, i contatti tra Inter e Barça sono continui per il discorso legato a Lautaro Martinez e certamente il cileno fa parte delle possibilità da inserire in un’eventuale trattativa. Ecco perché Vidal ha capito che non c’è una strada che porta alla Juventus, il ritorno ad oggi è impensabile e chi sta lavorando da mesi per averlo è Antonio Conte con la dirigenza dell’Inter. Troppo presto per capire se il Guerriero tornerà in Italia, di certo ora le sue idee vanno in una sola direzione“.

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com