VIDEO – Vieri: “Il mio gol più bello? Quello contro il Parma”

Christian Vieri ha intrattenuto i suoi follower attraverso un video in diretta in Instagram. L’ex centravanti dell’Inter ha risposto a diverse domande dei tifosi, tra cui quella sul gol più bello. La scelta di Vieri cade su quello siglato in Inter-Parma del 1999. Ecco il video per rivedere quel capolavoro.

INDIMENTICABILE – Christian Vieri ha segnato 271 gol nella sua carriera da professionista, tra club e nazionale. Di questi 271, 123 li ha segnati con la maglia dell’Inter. È il nono miglior marcatore di sempre in nerazzurro, e proprio tra le 123 reti segnate a Milano si trova quella che Vieri stesso considera la sua più bella. L’ex bomber ha realizzato una video-diretta su Instagram nei giorni scorsi, un modo leggero per passare il tempo durante la permanenza domestica. E per intrattenere i suoi follower, ha creato un momento dedicato alle loro domande, a cui rispondere in diretta. Tra queste, è arrivata la domanda su quale fosse il gol più bello segnato nella sua carriera. Ecco la risposta di Vieri: «Il mio gol più bello? Direi quello contro il Parma, con Buffon in porta. Ma anche quello con l’Atletico. Nomino questi due». Nel video di seguito, pubblicato dall’account YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”, si può ammirare nuovamente il capolavoro di Vieri: