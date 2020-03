Coronavirus, Serie A fissa deadline per ripresa campionato? Possibile data

Lunedì mattina si svolgerebbe una conference call tra alcuni club di Serie A per fissare una data ultima per la ripresa del campionato nel caso si protraesse l’emergenza Coronavirus

SITUAZIONE – A tal proposito, secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.com”, le società di Serie A avrebbero intenzione di allinearsi a quanto stabilito già dalla Serie B. La deadline per riprendere il campionato sarebbe stata fissata al 9 maggio con conseguente slittamento di Euro 2020. Nel caso in cui l’emergenza Coronavirus non permettesse di riprendere la competizione entro quella data, delle commissioni già individuate valuterebbero il da farsi sugli introiti economici e alla conclusione burocratica del torneo. In questo senso al momento sarebbe considerato uno scenario poco praticabile quello di assegnare d’ufficio lo scudetto alla Juventus come accaduto al Genoa nel 1914 in occasione della Prima Guerra Mondiale.