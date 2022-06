Vidal verso il Boca Juniors: un altro ‘sponsor’ lo spinge in Argentina

È ormai agli sgoccioli l’avventura di Arturo Vidal con l’Inter. Il futuro del cileno è ancora conteso, specialmente in Sudamerica. Oltre al Flamengo anche il Boca Juniors è sul centrocampista. Con anche Leandro Paredes, ai microfoni di TyC Sports, a consigliare la scelta.

VERSO L’ARGENTINA – Arturo Vidal al Boca Juniors. Un’ipotesi che si fa sempre più concreta. Ormai non è un segreto che il centrocampista risolverà il suo contratto con l’Inter, libero poi di scegliere il proprio futuro. Che potrebbe proprio essere in Argentina. A “benedire” l’ingaggio del cileno da parte del club di Buenos Aires ci ha pensato anche Leandro Paredes, giocatore del PSG ed ex degli argentini: «Arturo è un giocatore per il Boca al 100%. Speriamo che possa andarci e che possa godere del club, nello stesso modo in cui il club potrà godere di lui. È un giocatore con grande esperienza, ha avuto una carriera incredibile e potrebbe sicuramente dare tantissimo alla squadra».